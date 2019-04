Isabel Pantoja: "Si tengo que comer pescado crudo, que nadie se preocupe, que lo hago"

La cantante, ha explicado en la publicación que la decisión de concursar en 'Supervivientes 2019' no se trata de un lavado de imagen. Cuenta que quiere vivir la experiencia y que no tiene miedo a lanzarse del helicóptero ni a pescar. En cuanto a la sobreexposición, asegura que no le asusta ya que lleva sintiéndose observada toda la vida.