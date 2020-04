Así pasa Joaquín la cuarentena: "Entreno, intento cuidarme y aprovechar el tiempo con mi familia"

Lo vídeos en redes de Joaquín le están alegrando la cuarentena a muchas personas. Esta mañana, en ' El Programa de Ana Rosa ', el futbolista del Betis nos ha contado cuál es el objetivo de sus divertidas ocurrencias : "Intento pasar el tiempo de manera divertida y sacarle una carcajada a la gente. Hace tiempo que tengo grandes seguidores y así me lo hacen saber, pero es cierto que con estos vídeos divertidos que me he puesto a hacer he notado un aumento".

Aunque reconoce que alguna vez ha 'asaltado la nevera', el gaditano asegura que se está cuidando mucho: "Ha habido días, pero he intentado cuidarme. Además, el Betis nos ha servido el catering para no perder la forma física y no perder el equilibro de la dieta. Además, yo ya tengo una edad y no me puedo permitir coger peso", ha bromeado.