Joaquín Prat se posiciona en el conflicto entre Rocío y Fani: “Lo que dice Fani no es una mentira, Rocío Flores es muy vaga”

Joaquín Prat no se ha sorprendido de que Fani haya hablado de Rocío Flores, pero ha querido apoyar lo que ha dicho: “Tengo que decir que lo que dice Fani no es una mentira, Rocío Flores es muy vaga. Ahora, ella no tiene la culpa de ser la concursante mejor pagada, no lo decide ella, lo decide la productora que le ficha para ‘Supervivientes’".