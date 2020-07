Joaquín Prat critica el comportamiento de Fani con Christofer: "Creo sinceramente que lo maltrató psicológicamente"

"¿Cuándo he dicho yo eso?", respondía Fani. Christofer no creyó a Labrador: "Eso es mentira", decía mientras abrazaba a su novia. Fani lo negó por activa y por pasiva. Sin embargo su versión se vino abajo cuando le preguntó Jorge Javier a Oriana, una de sus amigas en la casa. "Estoy agobiada. Por un lado no quiero mentir pero por otro no quiero fastidiar a Fani", decía Oriana visiblemente afectada. Cuando Fani le prometió que no se iban a pelear, Oriana acabó confesando que Fani había dicho eso de Christofer y Rubén. Después de todo el revuelo, la pareja aseguraba que su relación no va a cambiar y que la boda sigue en pie.