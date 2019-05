Dakota, Violeta y Carlos Lozano protagonizaron el enfrentamiento más tenso y desagradable de ' Supervivientes 2019 ' y el presentador no ha dudado en dar su opinión. "Carlos Lozano es probablemente el tío más cansino que he visto en un reality, no hay manera de que se calle, incluso poniéndose al nivel de gente mucho más joven que él...se le presupone una madurez para no caer en esas provocaciones, pero Violeta...yo ayer no sabía si estaba viendo 'Supervivientes' o 'Hermano Mayor", ha confesado.