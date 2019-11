José Bono: “La alternativa es el Gobierno que propone Pedro Sánchez o terceras elecciones”

José Bono, exministro de defensa socialista, ha hablado sobre el posible gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El exministro no se mostraba muy contento con esa posible coalición, prefiriendo tener los votos suficientes para gobernar en solitario, o en su caso con fuerzas más moderadas como Ciudadanos: “A mí me gustan las opciones más moderadas, como Ciudadanos”. Visto que esta situación no sería posible, el exministro cree que el gobierno propuesto la única opción que existe: “La alternativa es el Gobierno que propone Sánchez o terceras elecciones”.