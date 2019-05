El pasado 4 de abril Bernardo Montoya cambió radicalmente de versión y aseguró que había sido su exnovia Josefa quien había matado a Laura Luelmo. La expareja del presunto asesino de la joven no se presentó en el juzgado a declarar y ' El Programa de Ana Rosa ' ha salido en su búsqueda. "Ya he hablado con el juez, no hay más detención porque yo no he matado a nadie. El único que ha matado aquí es el hijo p*** de Bernardo", cuenta Josefa.