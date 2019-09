Juan Rivas, tras poner el himno de España en la ofrenda: “Nos registraron el coche como si fuéramos terroristas del ISIS”

Tras los hechos los responsables de poner el himno no saben si tomarán medidas legales contra ellos. Algunas personas han visto este acto como una falta de respeto, a lo que Juan ha sido muy contundente: “La falta de respeto la tienen ellos con todas las personas que no piensan igual”. Juan Rivas ha querido manifestar la deplorable situación en la que se encuentran todos aquellos catalanes que no comulgan con el independentismo, por ello dice no ver una falta de respeto en su acto de reivindicación.