Lequio aconseja a Enrique Ponce y Paloma Cuevas ante su divorcio: "Lo importante son los hijos"

Todo hace indicar que todos los acontecimientos que están ocurriendo este verano ha provocado que lo que parecía desarrollarse como un divorcio amistoso finalmente no sea así. Parece que Paloma Cuevas no entiende el comportamiento del diestro y está muy disgustada con lo que está ocurriendo con su manera de hacer las cosas, sobre todo en relación a su relación con Ana Soria.

En 'El Programa del Verano', Alessandro Lequio ha querido enviarle un mensaje a la ya expareja: "Cuando lo que importa de verdad son los hijos, el divorcio no debe suponer ningún problema. Si tú de verdad quieres o has querido a esa persona, una vez que asumes que ya no hay amor lo que tienes que hacer es desearle lo mejor a tu ex", ha dicho lequio.