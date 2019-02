Las frases más polémicas del libro de Pedro Sánchez sobre su salida de Ferraz

telecinco.es

En su ‘Manual de resistencia’, el presidente del Gobierno da detalles sobre su salida abrupta de Ferraz, su relación con Susana Díaz, la moción de censura a Mariano Rajoy o la inacción de Ciudadanos tras ganar las elecciones en Cataluña.

Por primera vez un presidente del Gobierno publica un libro cuando está en el cargo. El reportero Guillermo Lerma ha podido leer la biografía de Pedro Sánchez antes de que salga a la venta y muestra en el programa las frases más polémicas que ha escrito el presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y su salida de Ferraz

"Era evidente que existía una corriente de opinión que planteaba nuestro paso a la oposición, pero para ello debíamos abstenernos y dejar gobernar a Rajoy. Yo les pedía claridad. [...] Sin embargo optaron por una maniobra: la dimisión de 17 miembros de mi Ejecutiva con la que pretendían forzar mi dimisión. [...] Todo fue terriblemente duro. Me permitió saber a quién podía considerar mi amigo y a quién no. [...] Al llegar a casa, Begoña me esperaba con lágrimas en los ojos porque no entendía bien lo que había sucedido. Empecé a cobrar conciencia de la capacidad de resistencia que yo podía llegar a tener".

Pedro Sánchez y su relación con Susana Díaz

"Unos meses después, cuando comenzaron sus dificultades para formar gobierno en Andalucía, me ofrecí para gestionar con Pablo Iglesias lo que fuera necesario, pero ella prefirió hablarlo directamente con él. Hubo numerosos desplantes en público y en privado, destinados a mí, pero que hacían un daño enorme al partido. Hasta tal punto fue así que el propio Felipe González hubo de intervenir [...] El secretario general del PSOE debe hablar con los territorios [...] pero otra cosa muy distinta es tener una ejecutiva federal hecha al dictado de las direcciones territoriales. Esa debilidad resulta nociva para España".

Pedro Sánchez y su apoyo al 155 de Rajoy

"Rajoy me había venido asegurando que no habría cargas policiales. Había dado mi apoyo al Gobierno, y había cumplido mi palabra. Por contra, él me había fallado. Durante toda la crisis me di cuenta de que Rajoy no quería aplicar el 155; se resistía, pero sufría presiones internas".

Pedro Sánchez y su relación con Ciudadanos

"Tras la victoria de Inés Arrimadas lo que me sorprende de forma inmediata es que Ciudadanos no haga nada. Ciudadanos no hizo absolutamente nada. Ellos como partido han nacido marcados por el conflicto y se desenvuelven bien en el enfrentamiento, pero en el aspecto dialogante de la política están perdidos, sencillamente, no saben. El diálogo, en este asunto, los deja fuera de juego porque el conflicto está en su ADN".