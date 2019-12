Cientos de personas conocen por primera vez la luz eléctrica en México

En México cerca de 1,5 millones de personas no tiene acceso a la electricidad, además, el hecho de que en muchas ocasiones el gobierno no conozca de la existencia de estos asentamientos provoca que no aporten alguna solución. Es debido a esto que un proyecto solidario ha comenzado a acercar la electricidad a distintos lugares de México, que debido a la situación geográfica no han podido acceder a la electricidad. La instalación de paneles solares ha permitido que muchas personas hagan una vida más fácil: “De noche ya no hay miedo y esto es bueno para el futuro de mis hijos”.