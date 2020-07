El desgarrador testimonio de la madre de la menor agredida por ser influencer: "¡Son críos de 12 años!"

Acoso y agresión

"No hay coherencia por parte de nadie, por el hecho de tener seguidores, no puede ser... ¡Que son críos! Esto es un comportamiento criminal, que tienen varias agresiones en su historial y se divierten haciendo daño", dice la madre con la voz rota ante la atenta mirada de la reportera.

Cuando vio lo que le había ocurrido a su hija, ella "no daba crédito de que se podía hacer esto" y tras la agresión, la joven llegó a casa " sin moratones ", pero después de vomitar al beber dos tragos de agua la llevaron rápidamente al hospital para ser analizada: " Le repitieron el TAC con contraste ".

A partir de ahí, todo se aceleró, los médicos se alarmaron y se la llevaron en una UVI móvil a otro centro para atender su edema cerebral. La madre de la víctima cree que está viviendo una pesadilla: "Hablamos de críos y crías de 12 años, ¡lo que han hecho no tiene explicación!"

Acoso a las dos hermanas

" Había acoso en el instituto del pueblo hacia las dos, le decían '¿cómo eres tan tonta y tienes tantos seguidores en Instagram?", explica la madre. La entrevistada siempre les aconsejaba que "pasaran de todo y no hicieran caso para evitar problemas ". Sin embargo, el otro día ocurrió la tragedia.

Reacción de padres

La madre ha querido dar un paso adelante y desenmascarar a los agresores que se autodenominan "la banda del moco". "Le dieron una paliza entre 15 y 20 personas, he hablado con algunos de los padres ", empieza explicando sin querer mostrar la cara".

"He recibido llamadas por parte de algunas madres y padres que manifiestan preocupación por mi hija, me pedían perdón y les dije que yo lo dejo en manos de la justicia", confiesa al no dar crédito de lo que ha ocurrido.