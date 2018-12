Makoke: "Decir que me he separado por temas económicos es hacer demagogia"

Por otro lado, Makoke ha respondido a más preguntas sobre su ruptura con Kiko Matamoros y se ha mostrado muy molesta con las preguntas que le hacía Alessandro Lequio. El colaborador le recordaba que sus crisis han coincidido con momentos en los que la pareja pasaba por malos momentos económicos. " Cuando hay problemas económicos, Kiko se viene abajo, no lo pone fácil ... A los hechos me remito, con todo lo que ha salido, si me vais a decir que me he separado por temas económicos, que venga Dios y lo vea… ¿Qué pasa con todo lo demás? No me seáis demagogos", respondía.