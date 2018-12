La reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha hablado sobre el incidente que sufrió el pasado 21-D con los CDR en la vía Laietana, donde intentó informar de lo que ocurría a pesar de ser increpada y empujada. "La gente tiene todo el derecho a pensar que soy manipuladora, yo cuento mi verdad, pero no es tolerable que me saquen de un sitio. Los periodistas no podemos dar ni un paso atrás", ha comentado.

Este lunes, Mayka ha podido explicar lo que sucedió durante esa difícil conexión en la que se enfrentó a un independentista que le decía que estaba provocando e intentó que dejara de retransmitir. "Cuando me gritan manipuladora, yo he aprendido a aislarme y concentrarme en el punto rojo de la cámara", comenta Mayka.

Según la periodista, que ha remarcado que la mayoría de concentraciones de la ciudad fueron pacíficas, se encontró con un grupo más violento de lo que pensaba al entrar en la vía Laietana y allí comenzaron a increparla. "La gente tiene todo el derecho a pensar que soy manipuladora, yo cuento mi verdad, pero no es tolerable que me saquen de un sitio. Los periodistas no podemos dar ni un paso atrás, ni la Mayka Navarro de 'La Vanguardia', ni la Mayka Navarro de 'El programa de Ana Rosa', ni Blanca (Basiano) de 'Espejo Público', ni Ángela (García Romero) de Televisión Española, ni nadie". "Yo pasé un mal rato porque que me digan fascista con un abuelo republicano y un padre muy de izquierdas me duele. Tuve que abandonar el lugar, pero con la cabeza bastante alta", ha afirmado.