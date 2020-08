Brutal paliza: Unos 'menas' agreden a un joven por negarse a darles un cigarro

Tres menores no acompañados que se encuentran en el centro de primera acogida 'Isabel Clara Eugenia' de Madrid fueron detenidos el pasado viernes por la noche después de que, presuntamente, hubieran dado una paliza a otro joven en el distrito madrileño de Hortaleza, más concretamente en la calle Chaparral de la capital.

Los vecinos del barrio de Hortaleza denuncian agresiones constantes en su zona por parte de los menores no acompañados. Las víctimas son, casi siempre, personas mayores y jóvenes del barrio y se quejan de que las autoridades no hacen nada para poner fin a una problemática que no deja de crecer.