'AR' accede al contenido que Rosa Peral borró de su móvil días después del presunto asesinato de Pedro

2 de mayo del 2017. Otra de las fotografías del móvil de Rosa es tomada presuntamente al día siguiente siguiente de la desaparición de Pedro. Lejos de ser una imagen familiar, se trata de una mano llena de sangre. Pero la fotografía no dura mucho en el terminal y días después fue borrada, pero eso no evitó que los investigadores la recuperasen. Pero esta no es la única foto que habría hecho desaparecer, ya que también lo habría hecho con una fotografía de una pistola.

Tan solo una hora después ese mismo día, Rosa mantiene una conversación vía WhatsApp con su novio, dando a entender que no están juntos y que Pedro ha preferido desconectar de ella uno días. Este es el mensaje que supuestamente Pedro le envía a su novia el mismo día que los investigadores ya le dan por muerto: "Cosita, no te enfades. Sabes que cuando me enfado no digo lo que pienso y el otro día me pasé igual que hoy, pero yo no soy así".