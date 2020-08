Monedero sobre la imputación a Podemos: "La justicia no es igual para todos, necesita chapa y pintura"

Desde que las investigaciones a la formación empezaran con la denuncia de José María Calvente, compañero, y de que el juez imputase a Podemos, en los días de atrás, como persona jurídica, haya citado a tres personas de la cúpula del partido a declarar y todo por las razones de una presunta financiación irregular y malversación de caudales públicos. A raíz de esto, han querido preguntar a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos , sobre si el partido se ha financiado de forma irregular: “Llueve sobre mojado, desde 2014 no está aceptado Podemos y lo entiendo porque es un partido que nació contra el bipartidismo, contra la Monarquía, sin financiación de los bancos, entonces, desde el comienzo se ha actuado contra Podemos, claro que no hay financiación ilegal . Al final es lo mismo que hemos vivido en estos últimos seis años en el cien por cien de los casos falsas”.

Sobre la actuación de Calvente y si hay alguien detrás: “Este señor ha tenido que ser ayudado por alguien porque ya no va a poder ejercer más de abogado. Vox ya se personó como acusación particular contra podemos y el juez terminó diciendo que aquella acusación era un conjunto de recortes de periódicos y de redes sociales sin argumento, y ahí estuvo Ortega Smith empujando, pidiendo la dimisión de Pablo Iglesias, si es que van seis años en la misma dirección y no podemos negar de que los poderes de este país han hecho lo imposible para que no entrásemos en el Gobierno , todos esos poderes vuelven a la carga”.Sobre las irregularidades que ha afirmado el Tribunal de cuentas sobre Podemos: “El tribunal de cuentas ha planteado sus opiniones como con el resto de partidos, lo único que le reclaman son 1200 euros y Podemos tiene que intentar contestar estas reclamaciones”.

Sobre si cree en la independencia judicial: “Más o menos, tenemos al emérito huido y nadie sabe dónde está. La justicia no es igual para todos, no es igual que seas la hija del rey, o que seas botín para saber que la justicia no te va a afectar por igual". Añade: “Una parte de la justicia sigue lastrada por el peso del pasado, igual que una parte de la policía, la justicia necesita un poquito de chapa y pintura necesita”. Sobre la 'Caja B': "En el caso de Podemos la Caja B es como hay una limitación de los salarios que no pueden recibir los cargos públicos va a una caja de solidaridad que una parte de ese dinero ha ido a redes vecinales durante la pandemia para que la gente pudiera comer". Sobre que Pablo Iglesias no ha hablado: "No le toca aparecer, saldrá cuando las aguas se calmen, lo único que quieren es intentar que haya ruido, hay que ser prudentes."