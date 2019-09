Mónica Hoyos cuenta su última bronca con Pantoja: "Me fui del plató por algo que dijo sobre mi madre"

"Utilizó una conversación sobre nuestra infancia y la relación con nuestras madres", asegura Mónica. Cuenta que tras la bronca, abandonó el plató y no regresó a ver a la cantante. "Ella sí que hizo un comentario sobre mi madre. Se levantó y me dijo que yo no quería a mi madre", explica. Además, Mónica asegura que el comentario que hizo sobre la madre de Isabel Pantoja fue cuando iba a disculparse y que alguien intoxicó su relación y puso a la cantante en su contra.