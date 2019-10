El niño ‘Spiderman’ no actuaba solo

‘El Pera’ ha acudido al barrio donde un menor de 12 años, conocido como el 'niño Spiderman’, intentó entrar dentro de una vivienda por el balcón para robar, pero en un descuido cayó desde el segundo piso, quedando herido en el suelo. Los vecinos escucharon el golpe, y cuando lo vieron en el suelo, solo gritaba de dolor. Un vecino de la zona cuenta que él ya fue víctima de un robo: “Se hicieron amigos de mi hija y entraron varios niños a mi habitación y me robaron 200 euros”. Este hombre le confiesa a ‘El Pera’ que aunque lo pillo más tarde y le pidió el dinero, este no lo tenía y decidió no denunciar, por ser un niño de 12 años. Cuando cayó el niño, no llevaba nada de lo que le faltaba a la vecina a la que había robado, por lo que no actuaba él solo.