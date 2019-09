Nuevos productos bajo la sospecha de tener listeria: croquetas y flamenquines

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en la palestra otros dos nuevos productos que podrían estar contaminados por listeriosis, las croquetas y flamenquines . La sospecha comienza tras encontrar una factura de distribución de Magrudis a un establecimiento de Sevilla . Facua cree que no habrá sido el único establecimiento al que se haya distribuido este producto. Son ya más de 50 los productos de Magrudis que se encuentran contaminados.

La empresa Magrudis dice contar con un seguro de responsabilidad civil, aunque no está claro, con un importe de 300.000 euros, aunque las asociaciones de consumidores dicen que no llegaría para pagar las indemnizaciones. Otro de los puntos clave de la investigación es que la empresa pasara de tener un nivel de peligrosidad A, por el que tendría que realizar una revisión cada 6 meses, a pasar en 2017 a un nivel de peligrosidad C, por el que estas revisiones se realizarían cada 18 meses. Las incógnitas que rodean a las posibles croquetas contaminadas es dónde se fabricaron y si Magrudis las comerció bajo una marca o directamente sin marca.