Pilar nos cuenta su pesadilla: "Un okupa se metió en mi casa y dijo que no se movía"

Pilar Damián es matrona y su casa fue ocupada en pleno confinamiento. ''El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con ella, que nos ha contado la pesadilla que está viviendo: "Me tuve que ir a Reus por trabajo, así que puse en venta mi casa de Vic. De esto hace tres meses. Pero al regresar de vacaciones ya comenzó el confinamiento y no puede volver. El 22 de mayo llamé a la agencia para que fuera a echar un vistazo y me dicen que no pueden entrar", ha explicado.