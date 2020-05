Óscar Haro, hijo de fallecido de coronavirus: "Mi madre no necesitaba 46 euros, solo una llamada de ayuda"

"Darle las gracias a este Gobierno porque le han mandado a mi madre un talón de 46 euros para ayudar a enterrar a mi padre", empieza diciendo. "Dos cosas, personajes del Gobierno. Y no es un tema político, es un tema personal. Con 46 euros no se ayuda a ninguna mujer a enterrar a su marido, ni en este país ni en ninguno ", cuenta en su vídeo.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Óscar, que ha denunciado en directo la situación que están viviendo: "Este dinero no ayuda a ninguna mujer a enterrar a su marido y le hubiese servido más una simple llamada del Gobierno para darle el pésame y preguntarle en qué le pueden ayudar. Nos hemos olvidado de esta generación, de mujeres que no saben ni poner al día las tarjetas porque sus maridos se ocupaban de ello. Esto es una vergüenza y no podemos tratar así a la gente que ha creado este país", ha dicho.