Pablo Casado responde a la polémica del apartamento de lujo de Díaz Ayuso: "Está en un entorno privado que va a pagar "

Pablo Casado ha entrado en directo en ' El Programa de Ana Rosa ' para hablar de la crisis del coronavirus y de las medidas tomadas por el Gobierno. Una vez más, el líder de PP ha asegurado que su partido no va a apoyar una nueva prórroga del estado de alarm a, el cual podría ser de un mes en esta ocasión.

Además, Casado ha hablado de la polémica suscitada por el apartamento de lujo de la presidenta de la Comunidad de Madrid : "Por respeto a Pablo Iglesias y a algún miembro del Gobierno no voy a hablar de viviendas. Lo que pido es igualdad de trato y si se habla de Isabel Díaz Ayuso se habla, que se hable también de Carmen Calvo . Díaz Ayuso está en un entorno privado que va a pagar y Carmen Calvo tiene que tener derecho a esa vivienda porque es vicepresidenta, pues poco más hay que decir. Sinceramente, mi compromiso es con la transparencia y también con la ejemplaridad y tal como ha dicho ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, eso es un ámbito privado que lo va a pagar porque necesitaba estar fuera de su casa para no contagiar a su madre", ha asegurado.

Sobre la cuarentena de 14 días a todos los turistas que vengan de fuera, Casado se ha mostrado en contra: "Hay aerolíneas asiáticas que hace dos tests. ¿La cuarta economía de Europa no puede hacer tests? Tienen que haber otras soluciones... Yo no entro en los criterios técnicos de aerolíneas o expertos, pero España tiene más víctimas que nadie, más contagiados que nadie y más paro que nadie. Lo lógico es hacer corredores verdes, el pasaporte inmunológico o que el acceso a los aeropuertos se haga con una prueba que permita que ya en la zona del aeropuerto ya no se tenga riesgo de infección".