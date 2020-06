Vicesecretario de comunicación del PP: "Nosotros no estamos en la radicalidad, estamos en la moderación"

Sobre la aprobación de los presupuestos, Montesinos ha criticado los planes de Pablo Iglesias: "Casado ya ha presentado a Sánchez un plan de acción económica para que podamos responder a la crisis económica que ha llegado de la crisis sanitaria por el Covid-19 como la prolongación de los ERTE hasta final de año. Todo el mundo sabe lo poco que le gusta a Pedro Sánchez hablar con el principal líder de la oposición, algo que es una gran anormalidad en política. Nosotros no estamos en el sectarismo, no estamos en la radicalidad, no estamos en los postulados económicos de Pablo Iglesias. Nosotros estamos en la moderación, en la centralidad y en esas políticas económicas que repercuten en los españoles de forma beneficiosa".