Las imágenes de la casa que Juan Gabriel le construyó a Isabel Pantoja, en exclusiva

Con su vuelta de ‘Supervivientes’ , Isabel Pantoja no tardó en lanzar una gran exclusiva, y es que la tonadillera dice que Juan Gabriel le pidió matrimonio cuando su hijo, Kiko, tenía 4 años. Tras salir está información, son muchos los medios españoles e internacionales los que se han hecho eco de la noticia.. Per o esta casa no era solo para la tonadillera, sino que Juan Gabriel construyo también otros dos bungalós, uno para la madre de la cantante y otro para Agustín, su hermano.