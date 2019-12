La carta de la parricida de Bilbao: “Yo no tenía fuerzas para ahogarla por los medicamentos, el hombre de negro fue quien la ahogó"

En esta nueva carta, la madre cambia la versión y dice que su hija aceptó en tomar ese cóctel de medicamentos para que ese hombre vestido de negro no hiciera daño a nadie más: "La niña dijo que tomaría el cóctel si el hombre no hacía daño a nadie más". Además dice que su hija prefería morir a que el hombre hiciera algo al resto de la familia. Además, en esta nueva carta dice no haber ahogado a su hija, y echa la culpa a ese misterioso hombre: "Yo no tenía fuerzas para ahogarla por los medicamentos, él fue quien la ahogó, yo perdí la conciencia".