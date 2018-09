¿Se iría tu hijo con un pederasta? El experimento social de un policía de Logroño

En el plató, Martí ha explicado los detalles de su proyecto educativo 'Alexia' con el que a través de una marioneta consigue instruir a los menores. Además, el agente de policía, que se ha hecho pasar por un pederasta, explica en el plató del programa que "no basta con decir a los niños que no se vayan con extraños". "Hay que practicarlo con vecinos o amigos, pero como un juego, no algo traumático", comenta. Además, asegura que una de las madres del experimento era una brasileña que fue secuestrada de niña y estaba segura de que su hijo no se iría con él porque se lo repite a diario, pero el menor se acaba marchando con Salvador.