El 'zasca' de Patricia Pardo al vicepresidente de la Comunidad de Madrid: "El que dictaminará si han hecho el ridículo o no será la justicia"

Además, habla sobre la posibilidad de que el Gobierno no tuviese en mente las consecuencias negativas de la medida: “No tienen informes sobre el impacto de este decreto. En la reunión los consejeros de las Comunidades Autónomas se pidieron y no recibimos nada”. En relación con el punto de la finalidad viciada de su informe, Ossorio responde: “El problema no es que haya invasión de competencias, lo que decimos es que no concurren las circunstancias para poder hacer esto. Nuestro servicio jurídico ha detectado una fallo garrafal”.