La decana de jueces de Madrid, contra Irene Montero: "Es inasumible que su torpeza para hacer la ley la paguemos nosotros, no nos hace gracia reducir las condenas"

"Es una etiqueta habitual, no nos sorprende", comentaba la entrevistada después de los calificativos que le ha dedicado Irene Montero. María Jesús del Barco continúa diciendo: " Desde el Ministerio de Igualdad hemos sufrido ataques inasumibles ... yo no digo que haya que derogar la ley, simplemente que no se han previsto las consecuencias en las revisiones de las condenas impuestas ". Por otro lado, la jueza comenta los letrados avisaron del error que existía en esta ley a Irene Montero y su equipo, haciendo estos caso omiso: "El mal ya está hecho y ojalá se hubiese atendido a los avisos que se hicieron ",

Por último, la jueza no tiene piedad con la ministra de Igualdad: "Cuando uno se ha equivocado insultando a los que te avisaron del error, hay que ser más humilde, callar y asumir la responsabilidad; no insultar". Sobre el papel de las víctimas y su protección, la jueza aclaraba: "Se ha creado la idea a la víctima que el sistema no les protege y no es así".