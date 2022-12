Feijóo desmonta al Gobierno: "Si el domingo hubiese elecciones generales, habría un cambio político"

El líder del PP analiza la actualidad política: VOX, delito de sedición, independentismo y elecciones generales

Alberto Nuñez Feijóo acude a 'El programa de Ana Rosa' para analizar la situación política del país. El líder del Partido Popular señala la gestión del equipo de Pero Sánchez, critica su vinculación con independentistas y pide un cambio inmediato en el país.

El recurso sobre el Código Penal

El líder del PP empieza la entrevista explicando que "al Constitucional le pedimos que la Constitución impida una votación en el Congreso de los Diputados hurtándole el derecho a los propios diputados de poder discutir lo que se va a votar. Luego, añade: "No solo rebaja las condenas del delito de sedición, si no que suprime el delito... por lo que se puede convocar referendums en nuestro país".

"No se puede utilizar el código penal, que es una ley, para modificar otras leyes que no tiene nada que ver con el Código Penal...", explica sobre los políticos. Luego, Feijóo sentencia: "No se puede modificar el Código Penal para cambiar otras leyes".

En cuanto al papel del PP en este asunto, señala: "La Oposición no sólo tiene que hacer la oposición al Gobierno, tiene que garantizar la democracia en nuestro país... normalmente es el gobierno e que lo hace, pero en este caso no y lo tiene que hacer la Oposición".

Sobre ERC y el papel del PP

Feijóo no duda en explicar el motivo por el que se ha n modificado los delitos a los políticos: "Esquerra ha dicho que si hay presupuestos no debe haber delito de sedición, si ustedes quieren presupuestos pues el señor Junqueras y el resto de condenados por el Tribunal Supremo deben quedar libres por el delito de malversación... es la primera vez en la que a los condenados se les da un bolígrafo para escribir un Código Penal".

Una actitud del Gobierno que, según Feijóo, ha defraudado a sus propios votantes: "Es importante que le devolvamos a los españoles su derecho a votar, ellos no han votado este programa, sino lo contrario, es importarle devolverle su derecho". Por otro lado, sentencia: "Un presidente del gobierno no puede apoyar su legislatura en una mentira. Lo que esta pasando en nuestro país no ha pasado nunca, ningún presidente ha gobernado con independentistas".

Sobre VOX: "Hace cosas muy sorprendentes..."

El líder del PP se pronuncia sobre el papel del partido de Abascal contra el PSOE: "En este momento fortalecer al gobierno es un grave error y blanquearlo es zanjar el debate. Es un error presentar una moción de censura a sabiendas de que la vas a perder, los independentistas van a apoyar de forma masiva al gobierno".

"VOX hace cosas muy sorprendentes como vetar el presupuesto a la Comunidad de Madrid, a la Junta de Andalucía para hacer elecciones anticipadas... dice que quiere echar a Sánchez y es el único que apoyó los fondos europeos que se están ejecutando mal".

Sobre este aspecto, Alberto Nuñez Feijóo es claro ante Ana Rosa: "Yo no necesito que 300 diputados me den o no la razón, necesito que me la den los electores".

Las futuras elecciones y el "colchón" de Sánchez

Feijóo confiesa que ve el futuro político español con grandes cambios, pese a que "si Sánchez sigue con los apoyos y haciendo lo que le digan los independentistas... pues tiene un colchón de 40 escaños".