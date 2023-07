El presidente de GAD3 detalla cómo evolucionan las encuestas antes del 23-J: "Sánchez lo tiene complicado y Feijóo será el presidente"

La presentadora le asegura: "Para mí estas encuestas tienen muchas sorpresas". A lo que Narciso Michavila le responde: "En las últimas elecciones municipales y autonómicas, los electores nos demostraron en la urna que lo que nos decían en las encuestas se cumplía, por eso no hay sorpresa". Y añade éste para explicar lo ocurro en las últimas encuestas: "No hay que olvidar que hace menos de dos meses las candidaturas de derechas ganaron en voto a las candidaturas de izquierda. Es ese votante mayoritario el que quería que hubiera un entendimiento entre los dos partidos de derechas porque su principal adversario no está en su bloque ideológico".