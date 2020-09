Ana Rosa: "PP, PSOE y Podemos me pidieron no traer a Inda y hay unos cuantos que me quieren echar"

La mesa de debate transcurría con normalidad hablando sobre Bankia, las tarjetas black y las presiones entre políticos cuando Ana Rosa ha tomado la palabra para contar un secreto: " Hay una cosa que nunca he contado ". Acto seguido, la periodista ha empezado a desvelar el misterio: " Inda lleva en esta mesa casi desde el principio del programa , llevará como 10 años aquí...".

La confesión sobre Inda

La presentadora, tras destapar el protagonista de la historia, ha continuado por confesar todo lo ocurrido con Inda en el programa: "A mí me han pedido, directa o indirectamente, desde el PP, en su momento, que por favor no trajera a Inda ".

Luego, Ana Rosa también ha declarado que el Partido Popular no ha sido el único: "El PSOE lo ha hecho de otra manera y Podemos también". La presentadora explica que no ha recibido peticiones de echar a su colaborador por parte de Ciudadanos porque "todavía no han gobernado".