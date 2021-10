Ana Terradillos, rota con las palabras de Otegi: "Tengo sentimientos encontrados, este señor dio cobertura a ETA"

Eduardo Inda critica duramente las palabras de Otegi y pide responsabilidades: "Lo que hay que hacer es aclarar los 330 asesinatos de ETA que no se sabe quién ha sido". Terradillos , tras escuchar al compañero y siendo experta en el terrorismo vasco, dice: "Probablemente él no sepa quienes son los autores materiales de esos 323 crímenes que están sin esclarecer, muchas veces ni los miembros del comando saben esto ...".

La periodista de San Sebastián quiere analizar las palabras del político de EH Bildu: "Lo que dijo Otegi el otro día me parece corto e insuficiente, ETA se ha alargado tanto en el tiempo porque estos señores le daban cobertura, ¡punto, no hay nada más que hablar".

"Lo que tiene que hacer Otegui, mas que pedir perdón es decir 'señores, ETA no ha servido para nada porque no se ha conseguido ningún objetivo con la violencia", explica Ana Terradillos. Por otro lado, la periodista ataca con dureza a Arnaldo: " Los presos han firmado cartas de arrepentimiento y se han desvinculado más que él de la violencia , no puedo entender a Otegi".

Luego, la colaboradora confiesa no entender el "presupuesto por presos" de Otegi: "Los presos ya están en segundo y tercer grado, no hay nadie en primer grado; todos, excepto veintitantos, están en cárceles cercanas al País Vasco, están a punto de salir y no sé qué está pactando a cambio, no puedo entender a Arnaldo Otegi".