Almeida, a favor del toque de queda y limitar movimientos: "Dos tercios de los contagiados tienen entre 15 y 20 años"

El alcalde se posiciona del lado de los madrileños y no entiende por qué, ocho meses después del inicio de la pandemia, el Gobierno no tiene marcada una hoja de ruta legal: "Es disparatado que legalmente no tengamos el marco jurídico en el que nos movemos". Un aspecto básico para saber principalmente si se va a poder hacer efectivo el ya famoso 'toque de queda'.