Pilar Gómez desmonta a Pablo Iglesias

"Este señor empezó en política diciendo que iba contra la casta, contra los aforados, él ahora mismo no está imputado por ser un aforado , sin embargo antes lo llamaba privilegio....", continúa Pilar Gómez.

"En el caso del señor Inda s eñalaron a periodistas diciendo que trabajaban para las cloacas, ahora hay un juez que parece que se ha inventado todo esto, esta historia, para ir dopados a unas elecciones, lo que ellos criticaban del PP, y ahora dice que el juez ha fingido o inventado una historia para tener más rédito electoral , me parece una barbaridad si es así", estalla la periodista.

Por último, Pilar Gómez ha querido recordar al vicepresidente que él era una persona totalmente diferente cuando entró en política y que debería hacer una seria autocrítica tras los delitos imputados: "Ayer, según se abre esta investigación, por dignidad dices yo me retiro hasta que el Supremo diga si me imputa o no, si fueras el Pablo Iglesias que vino hablando de la casta".