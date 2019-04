Pablo Iglesias: "Nuestro error han sido las peleas internas, ha sido vergonzoso"

"Me veo como presidente, salimos a ganar y podemos conseguirlo. Me hubiera gustado formar parte del anterior Gobierno pero el PSOE no quiso", asegura el secretario general de Podemos. "Las encuestas no nos dan buenos resultados últimamente pero fallan mucho. Nuestro error ha sido comportarnos como un partido más. Hemos tenido muchas peleas internas por sillones y puestos. Ha sido vergonzoso, pero hemos madurado a golpes y arrastramos cicatrices".