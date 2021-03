El enfado de Ana Rosa al saber que mañana se pedirán PCR a franceses: "A qué están jugando"

Ana Rosa muestra su indignación sobre las entradas descontroladas de los extranjeros mientras a los españoles no los dejan moverse entre comunidades: " Aquí está entrando todo pipi en carretera, en patinete, bueno y ya no te cuento en aviones" . Ana Rosa no se cree que se vayan a tomar medidas serias: "Yo quiero ver si realmente se le piden a todo el mundo el PCR" .

Ana Rosa no entiende el por qué de tomar medidas tan tarde: "Es que no tiene sentido que sea mañana. Si los madrileños no se pueden mover desde el jueves, no entiendo por qué no han puesto estas medidas desde el jueves".