El presidente de la CEOE, sobre las modificaciones en la reforma laboral: "No vamos a cambiar nada de los que se ha firmado

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, comenta sobre la reforma laboral: "Nosotros hemos pactado una reforma en la que llevamos trabajando nueve meses, si se cambia algo ya no será nuestra". La CEOE no estaría dispuesta modificar ni un solo punto de lo que ya ha firmado. Por otro lado, Garamendi responde sobre las sospechas de flexibilidad por parte del Gobierno: "Nosotros no estamos en política, por lo tanto los comentarios desde la política a mí, en nombre de los empresarios españoles, no me tienen que influir".