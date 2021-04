Tiende la mano al PP: "Estamos esperando a que digan lo mismo"

La candidata del partido verde explica ante Ana Rosa cuál es la encuesta que le vale al equipo de Abascal: "Estamos en la calle , a pesar de las pedradas mandadas por Pablo iglesias , y esas son nuestras verdaderas encuestas, VOX va a conseguir que no entre la Izquierda en la Comunidad de Madrid".

"En Madrid no hay voto útil, no se pierde ni un solo voto, VOX va a tener un resultado que ya veremos luego qué hacemos", dice Monasterio. Eso sí, sobre un posible pacto con Ayuso, Rocío es contundente: " Si tuviéramos una mayoría invitaríamos al PP, si el PP necesitara nuestros votos, pues estamos esperando a que digan lo mismo".

VOX, con las familias, sus problemas reales y contra la okupación

En cuanto a las soluciones tras las elecciones, Monasterio es contundente: " No estamos para dudas, estamos para certezas , en Madrid hay que bajar los impuestos, dar seguridad, acabar con la okupación...".

Inmigración ilegal: "Hay que repatriarlos"

La de VOX explica que cada mena recibe unos 4.700 euros mensuales, la política dice en plató: "Una familia media española no tiene 4.700 euros al mes por cada niño, cómo podemos gastar 4.700 euros al mes por mena".

"No se puede hacer un efecto llamada, todo tiene el derecho a prosperar, nosotros acogemos a todo el mundo que quiera venir a prosperar y trabajar, de forma legal ... es injusto que lleguen de forma ilegal y adelante a los que lo han hecho todo bien", matiza sobre este tema.

Pandemia: "Hay que quitar las restricciones y reforzar los test"

Monasterio explica que "creemos que Europa no ha negociado bien las vacunas, se van a retrasar, por eso salió ayer Sánchez a hablar de los fondos para entretenernos".

Luego, ha entrado en materia sobre qué haría en Madrid: "Tenemos que crear un plan para reforzar los test, hay que elaborar un sistema de carpas en todos los distritos , hay que quitar el toque de queda a las 11 porque Nos estamos arruinando, tenemos que quitar las restricciones y con Sánchez no se puede pactar nada".

Sobre los rumores de que las comunidades puedan comprar por su cuenta vacunas de Sputnik , Monasterio es clara: "A mí no me gusta dejar a los compatriotas de lado, todos somos españoles y todos tenemos que tener igualdad en Sanidad".

La agresión en Vallecas: "Esquivé un ladrillo que si me da en la sien me aniquila"

La política explica que lo que ocurrió en Vallecas "no era por asustar, iban a matar". Además, confiesa una de las situaciones aterradoras que vivió: "Esquivé un ladrillo que si me da en la sien me aniquila, había personas mayores... había gente escondida".