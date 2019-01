Habla el hombre que hizo el pozo de Julen: “Llevo cuatro o cinco días sin dormir”

telecinco.es

'El programa de Ana Rosa' mantiene una conversación telefónica del pocero que perforó el agujero en la finca de Totalán en el que cayó el pequeño Julen. Insiste en que tapó el agujero al comprobar que no había agua. "Llevo cuatro o cinco días sin dormir [...] estoy agobiado", dice.

La Guardia Civil intenta determinar si ha habido una negligencia en la construcción del pozo de 25 centímetros de diámetro en el que cayó el pequeño Julen. El tío de Julen, dueño de la finca, y el autor del pozo prestaron ayer declaración a la Guardia Civil explicando su versión de los hechos.

Este programa se ha puesto en contacto con el pocero que perforó el agujero en el que cayó el pequeño. Asegura que selló el pozo con una gran roca. “Si no hubiera hecho el pozo… no puede ser, no os puedo contar”, dice en una conversación telefónica mientras rompe a llorar.

“Mi mujer está fatal, está que no se puede levantar. Llevamos cuatro o cinco días sin dormir”, dice. La preocupación es tan grande que le han recomendado no acercarse a la zona del rescate. "Me tienen dicho que no vaya, pero mi mujer no quiere que ponga la tele, que no ponga nada y estoy agobiado".

En la conversación, el pocero no cree que el niño de dos años pueda estar a tanta profundidad. "Tiene 80 metros dice, pero 80 no... la mitad. Si yo le quite un tubo de un metro y medio y toda la arena le cayó adentro".

Insiste en que selló el agujero al comprobar que no había agua y que alguien lo reabrió: "Como el pozo no sirve y eso se queda como un embudo, le pongo una piedra gorda y cuando venga una retro mañana o pasado, pues se entierra y ya está". "Después me he dado cuenta que aquello lo han modificado".

El pocero cuenta que la construcción de pozos como éste es una práctica habitual en Málaga. "Aquí llevamos 40 años y nosotros lo tapamos siempre lo tapamos un poco con la eso... yo no sé si nosotros tenemos que... nosotros para que no se caiga un animal... que no estoy hablando de un niño o una persona...yo siempre lo tapo para que no caiga un perro o un gato siempre lo tapamos".