Exclusiva: Los mensajes desesperados del padre a María Sevilla para recuperar a su hijo

'El Programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a los mensajes que Rafael envió a la presidenta de Infancia libre para conseguir ver al hijo que tienen en común. "Por favor, déjame hablar con el niño, no hace falta que hables conmigo si no quieres, solo marca mi número y que se ponga. No entiendo lo que estás haciendo, solo le perjudica a él ¿Eso es lo que quieres de verdad? ¿que no vea a su padre? No voy a dejar de luchar por él, es mi hijo y nunca vas a poder cambiar eso", pide desesperado.