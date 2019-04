Una de las víctimas del profesor de Granada: "Me preguntó si me masturbaba y si me gustaba el sexo"

Tras ponerse enferma varios días, la alumna tuvo que pedir una tutoría para ponerse al día en la asignatura . “Me dijo que me sentara a su lado en lugar de al otro lado de la mesa y se acercaba mucho. Me tocaba las manos, ponía las suyas sobre las mías y estaba súper cerca. E se momento fue súper incómodo ”, cuenta en exclusiva a este programa.

La alumna ha comentado que en esa primera tutoría no hablaron de la asignatura: "Me dijo que lo único que quería en ese momento era que yo confiara en él ". Como había más gente esperando su turno fuera del despacho, el profesor pidió el número de teléfono de la alumna para darle otra tutoría.

La pesadilla para ella no había terminado. En una conversación de WhatsApp, el profesor la llamó, pero al no responder ella la escribe. “¿Puedo llamarte?”, insiste. “Me pareció que disfrutaste mucho haciendo el árbol. Eso me hizo feliz, te noté relajada y serena ”, escribió el profesor. Además, le envió varios mensajes optimistas.

En la segunda reunión, el presunto acosador sexual fue más directo. "Me preguntó si me gustaba masturbarme y si necesitaba ayuda con eso. También me preguntó si me gustaba el sexo", dice. "Me dijo que mi foto de perfil le resultaba muy provocativa, sacó el móvil y la acercó refiriéndose a la zona del pecho", añade.