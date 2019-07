Teodoro García Egea, Secretario General del PP: “El PSOE que pacta con Bildu y Podemos no puede pedir la abstención del PP”

El Secretario General del Partido Popular ha hablado de la situación de las investiduras en los distintos lugares de España. En el caso de Navarra, el PP se ha mostrado indignado con que el Partido Socialista haya pactado con un partido como Bildu. “El PSOE que pacta con Bildu y Podemos no puede pedir la abstención del PP” , comenta Teodoro, que no entiende como el PSOE, que ha sufrido el terrorismo en sus filas, pueda llegar a pactar con un partido, según él, ligado aún a un grupo terrorista.

“Tras buscar los socios que ha buscado, no puede venir a decirnos al PP que nos abstengamos”, comenta el Secretario General del PP, que dice que su partido no va a ceder, y que no va a abstenerse de ninguna de las maneras, ya que Sánchez ya ha elegido sus socios, y entre ellos no se encuentra el Partido Popular.