Juan Carlos Quer: "Pedro Sánchez tendrá que escuchar la voz de los ciudadanos"

Los ‘padres’ de la Prisión Permanente Revisable llevan meses buscando apoyos para evitar que se derogue una de las leyes más controvertidas del Gobierno de Rajoy. Los padres de Diana Quer, Mari Cruz Cortes, Marta del Castillo, Sandra Palo… luchan para que no llegue a derogarse, sin embargo con el cambio de Gobierno y Sánchez a la cabeza, ven como esas pretensiones podrían tambalearse.

En una entrevista concedida a 'El programa del verano', Juan Carlos Quer asegura sentirse "tranquilo": " Ocho de cada diez ciudadanos españoles apoya la no derogación de la prisión permanente revisable porque quieren proteger a sus hijos y la obligación de nuestros políticos es atender la voz de los ciudadanos. Del mismo modo que se apoya en la mayoría social para intentar proponer la Ley de la eutanasia, Pedro Sánchez tendrá que escuchar la voz del pueblo con la Ley de la prisión permanente revisable".

Juan Carlos Quer ha defendido que su lucha a favor de que se mantenga la Prisión Permanente Revisable no es ideológica. "No es un movimiento de izquierdas o de derechas, sino de sentido común. La protección de nuestros hijos no tiene ideología".