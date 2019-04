Ramona Maneiro, sobre la eutanasia: "Han pasado 21 años de la muerte de Ramón y no nos hemos movido una mierda"

Después de que se hiciese público el caso de Ángel y María José, Ramona Maneiro , cuidadora de Ramón Sampedro , ha querido hablar de nuevo sobre la eutanasia. "Me sorprendió mucho porque ha sido algo muy parecido a cuando yo estuve con Ramón, con la diferencia y la envidia sana de que Ángel pudo despedirse de su mujer. Me dio un vuelco el corazón. A este hombre le daría todos los ánimos del mundo, muchos besos y abrazos. No le va a pasar nada porque no interesa que se abra mucho del cuento", ha reconocido ante los medios de comunicación.

Cuando han pasado 21 años de la muerte de Ramón Sampedro, Ramona Maneiro cree que no se ha avanzado nada en la legalización de la eutanasia y no entiende el miedo de legalizarla: "Espero que a partir de ahora estemos más cerca de legalizarla, pero han pasado 21 años de la muerte de Ramón Sampedro y no hemos avanzado una mierda del cuento. De Ramona Maneiro solo se acuerdan cuando pasa algo así, pero nunca para 'utilizarme' en temas políticos. Yo ya tampoco podría, porque la edad me pesa mucho y no podría. No sé el motivo del miedo a legalizar la eutanasia... si se aprobase, solo se utilizaría cuando de verdad el paciente estuviera muy deteriorado", ha declarado.