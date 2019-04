Entre gatos, pasando frío y mal alimentados: así se encontraban los ancianos de una residencia ilegal en Murcia

Falta de dinero

Esta no es la única ocasión en la que se observan comportamientos extraños en las cuentas bancarias de los internos. "Cuando mi padre ingresó en el centro, yo me encontraba autorizada en sus cuentas bancarias, pasados unos meses cuando fui a realizar una gestión bancaria, me dicen que me encontraba desautorizada, me extraño que mi padre hubiese tomado esa medida . También me extraño que a pesar de abonar 2700 euros al mes sacaba 800 euros en varias ocasiones llegando a extraer 8000 euros mensuales", cuenta la hija de una de las víctimas. "Cuando le preguntamos en que gastaba ese dinero nos dijo que se lo entregaba a la dueña de la residencia". Una trabajadora del centro asegura que escucho decir a uno de sus jefes: "Tenemos que sacar el dinero para que la familia no se lo quite".