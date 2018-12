Los mensajes de Heidi antes de ser asesinada: "Me he separado de César, no se puede vivir así"

telecinco.es

'El programa de Ana Rosa' muestra en exclusiva los mensajes de Heidi a su hermana en la que hablaba de la mala relación que tenía con César Román, conocido como ‘El rey del cachopo’. En esos mensajes, Heidi confesaba que había dejado a su presunto asesino. "Me he separado de César, no se puede vivir así", escribe.

Los investigadores que acusan a César Román del asesinato de su novia Heidi sospechan que la ruptura de la pareja motivó el crimen. Este programa muestra en exclusiva los mensajes que Heidi envió a su hermana días antes del crimen y que forman parte del sumario del caso.

Heidi envió esos mensajes el 10 de julio, un mes antes de que sus familiares perdieran el contacto con ella. "Ya somos dos, yo me he separado. No se puede vivir así", le dice Heidi a su hermana Vanessa cuando ésta le comunica que se ha separado de su pareja.

Según fuentes del caso, Heidi y César tenían una relación tormentosa y llena de altibajos. Ella misma asegura que ha llegado al límite cuando su hermana le pide que recapacite. "Yo no sé si volveré con César, pero bueno... estamos hablando e intentando solucionar las cosas, pero la verdad no me apetece", escribe.

La hermana de Heidi asegura que la camarera asesinada tenía miedo a dejar a su pareja, pero en los mensajes enviados parece que ella ha tomado la decisión definitiva. "A veces uno se tiene que aguantar hasta donde puede, claro está", escribe la hermana, a lo que Heidi contesta: "No lo veo así, ¿por qué tienes que aguantar?"

A medida que habla con su hermana, Heidi se va reafirmando en su decisión de no volver con 'El rey del cachopo': "Si no deseas estar con alguien, pues no lo estás y punto", le repite a su hermana.