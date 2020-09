La madre de Ana Soria responde a los rumores de boda de su hija con Ponce: "Estamos estupendamente"

Ana Soria ha querido tener bastante discreción el día de su cumpleaños , que menos las felicitaciones que ha compartido en sus redes sociales, entre ellas la de Enrique Ponce, poco más ha querido compartir de este día. Lo que si quiso publicar fueron varias imágenes de su infancia, que acompañaba de un bonito texto: "Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más amaba de lo que nunca sabrás" y que el torero no ha podido evitar comentar: "Y un corazón puro que te hace más bella por dentro" .

Todavía no se sabe si la joven compartía el día con Enrique Ponce, con su familia o con ambos, porque no pudo verse a Ana en todo el día en su casa de Almería, a la que si entraba Rosa, su madre. La reportera le pregunta por si había visto y felicitado a su hija por su cumpleaños: "Sí, claro". Además también contestaba a la pregunta de que le parecen las especulaciones de las últimas semanas sobre Ana y Enrique: "Gracias, estamos todos estupendamente, muchísimas gracias". Y a la pregunta dela posible boda de la pareja no se mostraba muy convencida.