Santiago Abascal: "En España no hay un estado de alarma, hay un estado de excepción"

Tras el pacto del Gobierno con Bildu y su posterior rectificación, Abascal se ha mostrado claro: "Nos enteramos ayer a última hora, casi a las 23.00 horas, y creemos que es algo gravísimo. En un momento en el que le estamos pidiendo dinero a Europa, es gravísimo hacer esto. También por el cómo y en tercer lugar con quién, con ETA. Hace tiempo que he renunciado a entender a Pedro Sánchez porque lo único que tiene es voluntad de poder, que lo quiere con quien sea y como sea. Dijo que no iba a pactar con Podemos y fue lo primero que hizo, dijo que no ibas a Pactar con Bildu y también lo ha hecho. Pedro Sánchez no tiene escrúpulos, solo ambición de poder".