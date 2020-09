El viudo del triple homicidio de Móstoles señala a la abuela: "A la vuelta de 50 años serás mía, y tus hijos igual"

Felipe ha empezado explicando que su suegro siempre les han odiado: " Nos han hecho siempre la vida imposible, hasta que no ha acabado con mi vida y la de mi mujer" . Luego, con la voz rota, ha descrito cómo es su suegra: "Esa mujer es un demonio, qué mujer manda a que maten a su hija y a nietas".

La niña de 2 años está acabó gravemente herida y ahora está en casa junto a su padre viviendo uno de los momentos más duros: "Ella está sobresaltada, no puede estar en casa porque ve las cosas de su madre y hermanos, es una niña de dos añitos, me dijo: 'Papa, pensaba que no te iba a ver más".